Minotti: «Inter nervosa. Perché non uscire dai binari del 3-5-2?»

L’Inter ha pareggiato 1-1 contro la Fiorentina ieri a San Siro e vede la vetta della classifica allontanarsi piano piano. I nerazzurri devono resettare ora in questa pausa nazionali. Ecco il pensiero di Lorenzo Minotti a Sky Sport sulla corsa scudetto.

MOMENTO – L’Inter doveva battere la Fiorentina ma non l’ha fatto. Ora la vetta, con una gara in meno, è lontana 6 punti. Ecco il pensiero di Lorenzo Minotti a Sky Sport nel pre partita di Venezia-Sampdoria. «Si sono sommati tanti fattori per l’Inter: calendario,squadraspremuta da Inzaghi, ora è una squadra poco brillante. C’è anche del nervosismo ora però: non c’è capacità di stare nella difficoltà della partita e di uscirne. Poi, quando manca Brozovic, questa squadra fatica a trovare delle linee di passaggio per gli attaccanti. La media punti poi è drastica, non si può vincere lo scudetto. Ieri l’Inter doveva vincere e magari, visto il risultato, invece che cambiare i due attaccanti con i due attaccanti poteva uscire dai binari del 3-5-2 e adattare il proprio modo di giocare alle caratteristiche dei giocatori. Sensi poteva essere una soluzione come vice-Brozovic».