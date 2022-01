Minotti: «L’Inter detta legge, come era la Juventus. Caicedo? Non condivido»

Minotti, in collegamento con Sky Sport 24, vede l’Inter in una posizione di forza rispetto alle avversarie, com’era la Juventus in passato. L’ex difensore, però, non è d’accordo con l’arrivo di Caicedo.

GLI INNESTI – Per Lorenzo Minotti l’Inter ha operato bene sul mercato: «Direi proprio di sì. Robin Gosens si va a incastrare perfettamente in quelli che sono i dettami tattici di questa squadra. Credo che sia, dal punto di vista tecnico, una scelta veramente azzeccata. L’Inter credo che stia facendo un po’ quello che faceva la Juventus gli anni passati: sta dettando legge, è in testa alla classifica, fa risultati però guarda sempre avanti e anticipa le mosse sul mercato. Direi che la strategia è ottima. Io dissento un po’, non me ne vogliano i tifosi dell’Inter, sull’acquisto di Felipe Caicedo. Non lo condivido molto, nel senso che in un momento in cui parliamo di dover risparmiare e stare attenti all’aspetto finanziario prendere un giocatore, che darà sicurezza all’allenatore e ti servirà con mille disavventure, per fare un paio di partite in quattro mesi… Magari avrei avuto il coraggio di buttare un giovane nella mischia: guardiamo la rosa del Liverpool o di altre squadre. Però questa è stata una scelta fatta per accontentare l’allenatore, che è più sicuro e tranquillo».