Minotti: «Inter, certe vittorie danno autostima. Brozovic aiuta Barella»

L’ex calciatore e attuale opinionista di Sky Sport Lorenzo Minotti, ha parlato delle scelte di formazione di Simone Inzaghi per Bologna-Inter di oggi. Il punto è stato specialmente sulla decisione di Simone Inzaghi di far riposare Nicolò Barella, mandando in campo Marcelo Brozovic al suo posto

ALTERNANZA – Lorenzo Minotti ha commentato così le scelte di Simone Inzaghi in vista di Bologna-Inter, anche dopo la vittoria contro il Porto: «Credo che queste vittorie ti diano autostima e slancio. Dopo queste battaglie bisogna però saper gestire le forze fisiche e le energie mentali. Non a caso oggi Inzaghi cambia tanto. Oggi, avendo tutta la rosa a disposizione a parte gli infortuni dell’ultima ora, fa dei cambi in quest’ottica e può permettersi di alternare gli uomini. Vedere Brozovic dall’inizio è fondamentale per far respirare un giocatore come Barella».