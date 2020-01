Minotti: “Giroud all’Inter? Importantissimo per due motivi. Conte…”

Giroud sembra essere a un passo dall’Inter (vedi articolo). L’ex difensore Lorenzo Minotti ha commentato le voci sull’attaccante francese del Chelsea e analizzato l’importanza nello schema di Conte. Queste le sue parole ospite di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.

ACQUISTO CHE AUMENTA – Olivier Giroud potrebbe a breve vestire la maglia dell’Inter. L’ex difensore Lorenzo Minotti promuove il francese: «Secondo me diventa importantissimo, per due motivi. Uno sotto l’aspetto tattico, perché l’Inter ormai ha questa impronta di Antonio Conte e ha bisogno di un attaccante con determinate caratteristiche. Nel momento in cui Romelu Lukaku ha dovuto rifiatare o Lautaro Martinez ha avuto un problemino è stato costretto a far giocare Matteo Politano e Sebastiano Esposito, ovviamente giocatori con caratteristiche diverse. Quindi per mantenere la stessa fisionomia e poi anche per allargare la rosa, perché l’Inter secondo me è andata oltre ogni aspettativa. Adesso che si comincia a stringere secondo me punterà, oltre che al campionato, anche alle altre due competizioni, quindi ha bisogno di una rosa più allargata».