Minotti: «Fiorentina-Inter? Sconfitta che pesa! Mancata la reazione»

Fiorentina-Inter termina con una sconfitta inaspettata dei nerazzurri. Nel post partita ha parlato anche Lorenzo Minotti a proposito della sconfitta dei campioni d’Italia. L’Inter sbaglia l’approccio alla partita.

SCONFITTA PESANTE – Nel post partita di Fiorentina-Inter, Lorenzo Minotti si è espresso così a Sky Sport: «Psicologicamente questa sconfitta è pesantissima. Antonio Conte è abituato. Una volta presa la testa della classifica la molla difficilmente. Questo costringerà l’Inter ad andare al Maradona a vincere e non sarà semplice. Poi l’Inter può avere più possibilità di incappare in qualche serata storta avendo tanti impegni mentre il Napoli ha una sola competizione. È vero che manca ancora tanto e può succedere di tutto però questo sicuramente è un colpo che darà tanta autostima al Napoli»

Fiorentina-Inter, la gara termina senza una reazione dei nerazzurri

NESSUNA REAZIONE – Il giornalista parla della partita descrivendo l’atteggiamento errato dei nerazzurri al match: «L’Inter adesso deve reagire. Una reazione che non si è vista stasera. I due tempi mi son sembrati molto simili. Nella prima parte di gara l’inter sembrava in totale controllo. Effettua un tiro Lautaro, le annullano un gol. Dal momento che viene annullata la rete, la Fiorentina invece ha una reazione. Infatti la viola ha due occasioni clamorose, una con Kean ed un’altra con Dodo. Si sono viste delle distrazioni difensive importanti. Il secondo tempo sembra la fotocopia perché nei primi 15 minuti entra meglio l’Inter. Poi i nerazzurri subiscono la rete dello svantaggio e da li non c’è stata più una reazione».