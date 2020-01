Minotti: “Eriksen si adatterà all’Inter. Attaccante in alcune partite?”

Eriksen è arrivato all’Inter e adesso l’oggetto della discussione si sposta sul ruolo che il danese avrà nel 3-5-2 di Conte. L’ex difensore Lorenzo Minotti, ospite di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha trovato diverse soluzioni per il centrocampista preso dal Tottenham: anche in attacco.

TUTTOCAMPISTA – Lorenzo Minotti promuove Christian Eriksen: «Penso che lui possa fare la mezzala più offensiva, anche perché già adesso l’Inter spesso si trova con Stefano Sensi che ruota da mezzala sinistra a fare il trequartista. Anche perché poi Eriksen secondo me ti può dare qualche alternativa, in alcune partite, per metterlo accanto a Romelu Lukaku o Lautaro Martinez. Sensi può sostituire anche Marcelo Brozovic? Per me sì, perché nasce anche come regista basso. Nel Cesena lo faceva sempre ed è un giocatore che ha quelle qualità per farlo. Per quanto riguarda gli esterni non ci sono problemi, perché il gioco è quello e i compiti sono quelli. Eriksen dovrà adattarsi, perché Conte chiede spesso soprattutto alla mezzala di alzarsi, di andare sull’esterno, di andare a prendere la palla in ampiezza e di fare superiorità numerica sulla fascia. Eriksen è un giocatore che può fare anche questo, però più lo tieni vicino alla porta meglio è».