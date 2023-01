Minotti: «Dzeko giocatore di intelligenza clamorosa! Lukaku può esaltarlo»

Minotti celebra Dzeko e non tanto per il gol che mercoledì sera ha deciso Inter-Napoli. Da Calciomercato L’Originale su Sky Sport, l’ex difensore aggiunge come il pieno rientro di Lukaku possa aiutare il bosniaco.

LA COPPIA NUOVA – Lorenzo Minotti parla del duo d’attacco con cui Simone Inzaghi ha scelto di cominciare Inter-Napoli: «Edin Dzeko è un giocatore di un’intelligenza clamorosa. È un grande bomber ma anche un giocatore che fa salire la squadra. Quando era alla Roma preferiva giocare con due esterni, ma se hai uno come Romelu Lukaku lui può venire fuori dall’area ed esaltare la sua intelligenza calcistica».