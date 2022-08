Minotti: «Casadei alla Milinkovic Savic, un peccato che l’Inter lo venda»

Lorenzo Minotti, su Sky Sport l’Originale, si è espresso su Casadei. Il centrocampista è pronto a passare dall’Inter al Chelsea. L’ex giocatore lo paragona a Milinkovic Savic

DISPIACERE − Minotti commenta con amarezza la futura cessione di Casadei al Chelsea: «È un peccato perdere Cesare Casadei, ragazzo romagnolo e mezzala alla Milinkovic Savic. Alto, fisico e sente molto la porta. È un dispiacere che un talento italiano del genere debba essere sacrificato per le casse societarie. Un peccato che una squadra come l’Inter non lo possa tenere come prima alternativa ai centrocampisti».