Minoliti: «Buchanan? Inzaghi fa giocare poco i nuovi! Ricordiamo Gosens»

L’Inter guarda alla finestra di mercato invernale, con soprattutto il nome di Tajon Buchanan che potrebbe rivelarsi l’unico colpo di gennaio. Di lui ha parlato il giornalista Claudio Minoliti ospite dagli studi di Sportitalia.

POCO SPAZIO PER I NUOVI – Il giornalista Claudio Minoliti ha parlato così del possibile colpo Buchanan per la fascia: «Nuova proprietà all’Inter? Ai tifosi interessa poco dei conti, vuole vincere in campo. Buchanan? Inzaghi fa giocare poco i nuovi, ricordiamo quello che è successo con Gosens. Questi sono acquisti che lasciano un po’ il tempo che trovano. In questo campionato c’è una vera e propria squadra composta da infortunati e questo è un fattore importantissimo. Ogni squadra ha i suoi infortuni e questi giocheranno un ruolo fondamentale in ogni ambito, dallo Scudetto alla salvezza. Va bene allungare la rosa ma dovremo vedere come Inzaghi utilizzerà questo acquisto».