Minala: «Deluso da Inzaghi, meritavo di più! Ho fatto un provino con l’Inter»

Minala si ritrova a giocare in Serie C dopo un avvio di carriera professionistica condizionata dallo scandalo relativo alla sua età. Il centrocampista della Lucchese, intervistato dal collega Guerrieri per il portale CalcioMercato.com, se la prende anche con Inzaghi per il suo passaggio a vuoto alla Lazio. E ricorda tutti i provini fatti, compreso quello con l’Inter

ODISSEA ITALIANA – L’arrivo di Joseph Minala in Italia è datato 2010, a 14 anni (si tratta di un classe ’96 nonostante lo storico scandalo anagrafico, ndr), per un provino con il Milan che non ebbe mai luogo: «Il primo in assoluto è stato con il Napoli, mi ci aveva portato Mino Raiola, all’epoca mio agente. Era il Napoli di Edinson Cavani ed Ezequiel Lavezzi, con Walter Mazzarri in panchina. Ero come un bambino in una gelateria! Il provino andò bene e rimasi un anno. Poi decisi di andarmene io, perché uno straniero minorenne e non accompagnato doveva aspettare tre anni per giocare, oppure scendere tra i dilettanti. Così sono tornato alla casa famiglia prima di andare alla Vigor Perconti: lì ho avuto una vetrina importante e ho fatto altri provini con Inter, Udinese, Spezia e (finalmente, ndr) Milan. Più avanti ho avuto anche proposte da Paris Saint-Germain e Manchester United».

DELUSIONE BIANCOCELESTE – Poi arriva la chiamata biancoceleste ma Minala punta il dito proprio contro Simone Inzaghi, suo allenatore ai tempi della Lazio nel Campionato Primavera: «Non mi ha dato le possibilità che meritavo. Essendo stato il primo giocatore sul quale ha puntato nelle giovanili, mi aspettavo una chance anche in Prima Squadra. Sono rimasto un po’ deluso. Vedevo che veniva data la possibilità a giocatori di livello inferiore al mio e io venivo mandato in prestito. C’erano anche squadre che si erano interessate, ma poi si tiravano indietro condizionate dallo scandalo sulla mia età». Infatti Minala spiega che si aspettava di avere più chance nella Lazio: «Decisamente sì. Ogni volta che andavo in prestito facevo sempre buone stagioni, ma in biancoceleste non ho mai avuto le stesse possibilità di altri giocatori. Credo che il club sia stato condizionato da questa situazione dell’età, nonostante io sia arrivato in prima squadra in una Lazio forte». Questo il racconto di Minala, che di certo non sembra più avere un buon ricordo di Inzaghi.

Fonte: CalcioMercato.com – Francesco Guerrieri