Minadeo (DS Lecco): «Sfideremo l’Inter U23, entusiasmo e voglia»

Il DS del Lecco Minadeo ha parlato del prossimo campionato di Serie C e del progetto delle Under-23, tra queste l’Inter di Vecchi.

SECONDE SQUADRE – A parlare del progetto delle Under-23 ci ha pensato il DS del Lecco Antonio Minadeo a Tmw Radio. Il Lecco affronterà l’Inter nel girone A (vedi calendario). Le sue parole: «È un argomento ampio. A livello popolare non piace molto, mentre tecnicamente affrontare certe Under può essere complicato: ricordo l’anno scorso l’Atalanta con giocatori fuori categoria. La Juventus ha sfruttato al massimo il progetto, ottenendo grandi plusvalenze. Vedremo cosa farà l’Inter Under 23. Noi ci troveremo di fronte a tutte le neopromosse, come la squadra di Vecchi e l’Ospitaletto: queste squadre porteranno con sé entusiasmo e voglia di mettersi in mostra».