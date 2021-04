Mina lascia l’Everton e vuole la Serie A: offerto a due club, con l’Inter

Mina, difensore centrale colombiano, vuole lasciare l’Everton. Secondo il tabloid inglese The Sun l’Inter è una delle due squadre a cui è stato offerto, dato che la sua preferenza è per la Serie A.

CAMBIO DI MAGLIA – Yerry Mina ha deciso di lasciare l’Everton, e vuole trasferirsi in Serie A. È quanto afferma il tabloid inglese The Sun, indicando Inter e Fiorentina come squadre a cui è stato offerto il difensore colombiano. Classe ’94, si è trasferito nella metà blu di Liverpool nel 2018 dal Barcellona, per poco più di trenta milioni di euro. Carlo Ancelotti vorrebbe sostituirlo con Kalidou Koulibaly, che ha già avuto al Napoli. Da capire se i nerazzurri vorranno seguire questa pista. Mina, in Inghilterra, non si è mai affermato del tutto fra infortuni e prestazioni altalenanti.

Fonte: TheSun.co.uk – Alan Nixon