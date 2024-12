Milojevic (Stella Rossa): «Inter e Milan diverse! Avremo un ricordo»

L’allenatore della Stella Rossa, Milojevic, ha risposto al paragone tra Inter e Milan. Domani serbi avversari dei rossoneri.

DUE SQUADRE DIVERSE – Se oggi l’Inter è impegnata in Germania contro il Bayer Leverkusen (clicca QUI per le formazioni ufficiali), domani toccherà ai cugini del Milan contro la Stella Rossa a San Siro. In conferenza stampa, Vladan Milojevic, tecnico dei serbi, ha risposto così alla domanda sul paragone tra le due squadre milanesi: «Il Milan è molto diverso dall’Inter. Giochiamo qua di nuovo a San Siro, lo conosciamo, ma non so se questo sarà un vantaggio. Per ogni partita sono decisivi gli stessi dettagli: motivazione, diminuire gli errori, soprattutto contro grandi club del genere, un fallo, un corner… Tutto conta. Tra qualche anno ci ricorderemo di questo momento: abbiamo giocato contro il grande Milan come abbiamo giocato come la grande Inter». La Beneamata ha battuto la Stella Rossa nella seconda partita di Champions League, vincendo 4-0.