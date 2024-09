Milojevic non pensa all’Inter: «Importante oggi!» Poi parla di un big

L’allenatore della Stella Rossa, prossima avversaria dell’Inter in Champions League, è concentrato sul match di oggi. Al contempo aggiorna sulle condizioni di un suo titolare.

CONDIZIONI – Il tecnico della Stella Rossa, Milojevic aggiorna sulle condizioni di Ivanic: «Mirko Ivanic ha una grande influenza sul nostro gioco. Sapevamo fin dall’inizio della preparazione che avremmo avuto bisogno che tutti i giocatori fossero pronti e che si sarebbero verificate situazioni come questa. Ivanic è entrato nel processo di recupero e ci aspettiamo che si unisca alla squadra il prima possibile». Difficile il suo rientro contro l’Inter per martedì in Champions League.

STEP BY STEP – Poi Milojevic non pensa ancora all’Inter, ma è concentrato sulla gara di oggi contro lo Železničar Pančevo: «Cambi? Personalmente non mi pongo alcun problema. Vedremo con quali giocatori scenderemo in campo: il risultato è importante».