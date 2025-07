Milojević esalta Arnautovic: «Felici di averlo, ma lo valuteremo nei prossimi giorni»

Vladan Milojević, allenatore della Stella Rossa, in conferenza stampa prima della partita di Champions League, ha parlato anche dell’arrivo di Marko Arnautovic, ex attaccante dell’Inter.

FELICI – Archiviata la brutta annata con l’Inter, l’allenatore della Stella Rossa, Milojević, ha commentato l’arrivo a Belgrado di Arnautovic, attaccante austriaco reduce dalla stagione con l’Inter di Inzaghi. Queste le parole del tecnico, entusiasti di abbracciare Marko: «Siamo felici che sia arrivato e abbia firmato. Adesso il nostro focus è tutto sulla prima partita contro il Lincoln. Poi ci sarà altro tempo per prepararci al ritorno e valuteremo anche la condizione fisica di Arnautovic. Come squadra abbiamo obiettivi chiari. Da un lato affrontiamo un avversario che non ci è sconosciuto, dall’altro giochiamo sul loro campo. Ci stiamo ancora preparando, adesso ci aspetta sicuramente una gara difficile. Ma sappiamo tutti quanto sia importante questa partita».