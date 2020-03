Milito: “Sempre grato a Mourinho, mi ha voluto all’Inter! Ronaldo top”

Milito ha parlato a “Sky Sport 24”. Oltre a rivivere la Champions League del 2010 dell’Inter (vedi articolo), ecco anche un elogio a Mourinho e Ronaldo

RONALDO E MOURINHO – Di seguito le parole di Diego Milito: «Io sono sempre stato innamorato di Ronaldo, il brasiliano. Lui è l’attaccante ideale. Lascio fuori Lionel Messi, che è di un altro pianeta. Ronaldo l’ho sempre ammirato, è il prototipo dell’attaccante che mi piaceva. Aveva tutto, dribbling, velocità, gol, uno contro uno. Lui è stato per me uno dei migliori in assoluto. José Mourinho? Per me è stato uno dei migliori allenatori che ho avuto nella mia carriera. Per tanti motivi, il primo è che mi ha dato la possibilità di arrivare in una squadra come l’Inter. Mi ha voluto fin dall’inizio. Mi ha dato la fiducia facendomi giocare sempre, gli sarò sempre grato. Non era solo un allenatore che comunicava bene ma molto di più, era molto capace a sapere i momenti dei giocatori e della squadra. Ho imparato tanto da lui, è stato fondamentale in quell’anno in cui abbiamo vinto tutto».