Milito: «Mourinho mi voleva a Madrid! Benitez? Avevamo certe abitudini…»

Milito non può dimenticare l’Inter e l’Inter non può dimenticare il suo Principe. L’ex numero 22, che ha parlato a lungo di Mourinho (vedi articolo), spiega anche cosa successe nello spogliatoio con Benitez. Chiosa finale su vecchi rumors di mercato. Di seguito quanto rivelato a sport.jotdown.es

ABITUDINI – Diego Milito ha vissuto il passaggio dall’Inter di José Mourinho a quella di Rafa Benitez. L’ex attaccante nerazzurro svela cosa successe nello spogliatoio: «Non ci fu rivolta. Era una squadra di una certa età, con certe abitudini buone, ma abitudini dopotutto. Un blocco con molta esperienza e Rafa ha voluto mettere in atto alcune cose che non gli andavano bene. Nonostante ciò, abbiamo vinto il Mondiale per Club e la Supercoppa Italiana. Logicamente abbiamo abbassato il livello, ma vincere il Triplete non è facile. Era difficile stare lassù. Quali abitudini? Modi di allenamento, metodologie. Aveva una metodologia più di gruppo. Non c’è dubbio che Rafa sia un grande allenatore».

CESSIONE SFIORATA – Milito alla fine non nega che Mourinho cercò di portarlo con sé al Real Madrid: «Se Mourinho voleva portarmi a Madrid? Sì, abbiamo parlato. Gli sarebbe piaciuto perché me l’ha detto, ma sapeva che l’Inter non mi avrebbe lasciato andare».