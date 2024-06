Milito: «L’Inter provi a vincere tutti i tornei! Lautaro Martinez? Segnale»

Milito oggi è un protagonista, perché compie gli anni. L’ex attaccante dell’Inter, che in questi giorni ha presenziato all’evento di Operazione Nostalgia sabato a Salerno, ha rilasciato un’intervista a Goal dove parla di Lautaro Martinez, suo ‘erede’.

PASSAGGIO DI CONSEGNE – Quando Lautaro Martinez ha esordito da professionista col Racing Club l’ha fatto… sostituendo Diego Milito. Una particolarità che a posteriori si è rivelata vincente, visto che poi il Toro si è affermato proprio all’Inter come il Principe. E ora è solo da ufficializzare il rinnovo di contratto, quello che lo blinderà a lunga scadenza.

Milito contento per il rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter

GRAN RISULTATO – Milito, che oggi compie 45 anni, è felice per il rinnovo di Lautaro Martinez: «Sono contento per lui, ha sempre dimostrato grande stima per i colori dell’Inter e per la società. Sicuramente è un grande segnale per vederlo ancora tanti anni qui. Giuseppe Marotta presidente? Lo vede bene in questo ruolo perché finora ha fatto un grande lavoro all’Inter e sicuramente può ricoprire tanti ruoli perché è una persona capace. L’Inter deve provare sempre a vincere tutti i tornei che disputa. Sicuramente ha una grande rosa, una grande squadra. Credo sia in grado di poter lottare fino alla fine in tutte le competizioni».

Fonte: goal.com – Alessandro De Felice