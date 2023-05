Milito: «Inter ottima stagione, la rosa ha qualcosa in più del Milan»

Mancano pochi minuti al fischio d’inizio di questo Euroderby di Champions League e Diego Milito, che sa bene cosa significa giocare certe partite con la maglia dell’Inter, ha parlato del match ai microfoni di Prime Video.

IL PASSATO – Diego Milito rivive i suoi ricordi legati alle emozioni che solo la Champions League sa regalare: «Partite come questa le vivevo con molta tensione. Condividevo sempre la stanza con Cambiasso, ci mettevamo ansia a vicenda e io già mi immaginavo le giocate che dovevo fare in quella determinata partita. Io queste partite le vivevo tre volte: prima di giocarla, mentre la giocavo e anche dopo. La tensione è normale finché non fischia l’arbitro. Io e Zanetti ascoltavamo le canzoni per rilassarci, lui era quello che metteva più tranquillità, ma io pensavo comunque alla partita, sia prima che dopo, e la notte non si riusciva a dormire».

EURODERBY – Così Diego Milito si esprime in merito al big match di questa sera: «L’Inter è riuscita a vincere in questi ultimi anni. Questa squadra ha qualcosa in più come rosa, ma un derby è sempre un derby. Mi aspetto una partita equilibrata.” E guardando il campo aggiunge: “Certe partite le vorresti giocare ancora. Questo è un derby, è impossibile che non venga la voglia di giocare ancora almeno 10 minuti».

LA SQUADRA – Sulla formazione: «Dimarco è un giocatore fondamentale. Dà ampiezza, fa ottime giocate. La squadra si affida a Calhanoglu, Dzeko e Lautaro. Calhanoglu ha anche il tiro da fuori area che può essere importante per partite come quella di stasera, credo che per questo sia stato preferito a Brozovic stasera. Brozovic è fenomenale. La forza dell’Inter sono loro. Anche Bastoni è un elemento importantissimo per l’Inter. Tanti i suoi palloni recuperati e da notare il coraggio che ha di andare in avanti. Anche Onana è fondamentale. L’Inter sta facendo un’ottima stagione».

L’ATTACCO – Diego Milito si esprime così sugli attaccanti: «Dzeko e Giroud hanno grande esperienza in queste partite. Edin Dzeko è un grande attaccante, la scelta di schierarlo non deve essere stata facile per Inzaghi perchè anche Romelu Lukaku è in ottime condizioni».