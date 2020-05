Milito: “Sempre grato a Mourinho per avermi fatto entrare all’Inter”

Anche Milito si è aggiunto alla lunga lista di ex giocatori dell’Inter del Triplete che hanno dedicato un messaggio a Mourinho, ospite di Sky Sport (vedi articolo). Queste le parole dell’argentino, che più di tutti fu fondamentale per la conquista dei tre trofei del 2010.

IL SALUTO – Diego Milito ha mandato un videomessaggio a José Mourinho, trasmesso da Sky Sport: «Per me è un enorme piacere poterti salutare. Sai benissimo la stima che ho nei tuoi confronti, ti sarò sempre grato per avermi dato la possibilità di entrare nella famiglia Inter. Sicuramente sei l’artefice fondamentale di questo traguardo. Parlavi sempre dei sogni: ecco, siamo stati capaci di realizzare questo sogno. Ci hai spinto e hai reso possibile che vincessimo quei titoli, per questo ti ringrazio. Sei un allenatore e una grande persona, e questa è la cosa più importante. Ti mando un grande abbraccio, spero di averti con me in Argentina presto».