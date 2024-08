Milito come Riquelme, si candida presidente! Ma del Racing Club

Il Racing Club si prepara a vivere un momento storico e cruciale per il proprio futuro. Il prossimo anno, infatti, il club si preparerà ad eleggere un nuovo presidente. Tra i nomi presenti anche l’ex leggenda dell’Inter e del club argentino, Diego Milito.

CANDIDATO – Diego Milito si prepara per le elezioni di presidente del Racing Club. La leggenda argentina ha lasciato un segno indelebile nella storia del Racing sia come giocatore sia come dirigente, è ancora un’icona vivente per i tifosi. La possibilità di vederlo candidarsi per la presidenza ha acceso l’entusiasmo e alimentato il dibattito interno alla società e tra i suoi sostenitori. La situazione ricorda molto quanto accaduto al Boca Juniors nel 2019, quando Juan Román Riquelme, altro idolo eterno del calcio argentino, si candidò come vicepresidente del club.

Ritorno-bis da dirigente, ora da presidente! Ma da presidente

NUOVO RUOLO – Diego Milito non è nuovo alla dirigenza del Racing. Dopo aver appeso le scarpe al chiodo, ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo, contribuendo in modo decisivo a riportare il club ai vertici del calcio argentino. Il possibile ingresso di Milito nella corsa presidenziale apre scenari interessanti, soprattutto considerando la sua popolarità tra i tifosi.