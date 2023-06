Milito: «Che vinca l’Inter! Lautaro Martinez straordinario»

C’è anche Milito a Istanbul per la finale di Champions League Manchester City-Inter di stasera. Su Sport Mediaset, l’eroe di Madrid si concentra su Lautaro Martinez come uomo chiave per l’ultimo atto.

EREDE IN ARRIVO? – Diego Milito dà la carica per Manchester City-Inter e spera che Lautaro Martinez emuli quanto lui stesso aveva fatto nella finale di Champions League del 2010: «Speriamo. Sarebbe veramente una grande soddisfazione, non solo per lui ma anche per la squadra. Vogliamo che l’Inter alzi la coppa. Ha fatto una stagione straordinaria, è ancora giovane e ha tempo per vincere ancora. Mi auguro che sarà una grande partita per lui e per tutta la squadra».