Milito: “Barcellona ha chiesto Lautaro Martinez all’Inter. Il suo futuro…”

Diego Milito

Diego Milito, dirigente del Racing Club, è intervenuto a “Radio del Plata” durante la trasmissione radiofonica De Lado a Lado. Si è parlato inevitabilmente del 10 nerazzurro e non solo

TORO – Queste le parole di Diego Milito: «Più facile vedere Lautaro Martinez al Barcellona o Lionel Messi all’Inter? Non lo saprei dire, non sono così all’interno. So che il Barcellona ha chiesto Lautaro, però nulla più. Vedo complicato che Messi vada via, sarebbe una sua decisione personale ma non lo vedo fuori. Lautaro Martinez sta bene nell’Inter: ha fatto una grande stagione, è arrivato sino alla finale di Europa League e lo apprezzano in tanti. Vediamo che cosa succederà in futuro. Racing interessato a un eventuale trasferimento? Abbiamo una percentuale sulla futura rivendita, ma dobbiamo aspettare. A prescindere che arrivino soldi al Racing o no l’importante è che Lautaro Martinez continui a crescere come sta facendo ora».