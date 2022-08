Milinkovic-Savic, parla l’agente: «Aiutato da Inzaghi! Mercato? In Italia…»

Milinkovic-Savic oggi è tra i migliori centrocampisti presenti in Europa e l’Inter lo sa benissimo. Nel suo percorso di crescita anche Simone Inzaghi è stato decisivo, così come ribadito dal suo procuratore Mateja Kezman nel corso della lunga intervista al collega Daniele Rindone questa mattina sul Corriere dello Sport.

CRESCITA E FUTURO – Sergej Milinkovic-Savic è considerato oggi uno dei migliori centrocampisti al mondo. Il calciatore piace tanto in Italia e all’esterno, ma il suo procuratore precisa: «Quest’estate nessun club è stato pronto a pagare quanto chiesto da Lotito quindi penso che la situazione non cambierà. Non è facile accontentare Lotito, i club italiani ora non possono permetterselo. Parlo spesso con Lotito, ha investito, ha aiutato Sergej insieme a Tare e Simone Inzaghi a diventare uno dei migliori».

Fonte: Corriere dello Sport – Daniele Rindone