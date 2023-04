Milinkovic-Savic: «Inter non ha vinto, tre punti enormi con il Monza»

Sergej Milinkovic-Savic ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la grande vittoria della Lazio in trasferta contro il Monza. Champions League più vicina e Inter allontanata in classifica.

VITTORIA – Sergej Milinkovic-Savic commenta così il suo gol contro il Monza e la classifica della Lazio: «Oggi questi tre punti sono enormi perché siamo ancora secondi, ieri Inter non ha vinto e speriamo che il Milan replichi. Ho segnato, mi mancava tanto e ho finalmente chiuso le tante critiche delle ultime settimane. Sono stati mesi duri per me, però come dico sempre provo in allenamento e ogni giorno a dare di più e migliorare. Sono contento per il gol, per i tre punti e per il secondo posto. Sicuramente ci ha dato tanto anche il Derby, oggi c’è stata una conferma e abbiamo vinto rimanendo lì. Dipende tutto da noi e cercheremo di rimanere là».