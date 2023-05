Milinkovic-Savic: «Champions League? La Lazio non molla e lotta»

La Lazio stasera è uscita col 2-2 dall’anticipo di Serie A contro il Lecce (vedi articolo), domani potrebbe essere superata dall’Inter che battendo il Sassuolo andrebbe a +1. Milinkovic-Savic, autore del pareggio al 94′, a Sky Sport commenta la corsa Champions League.

PUNTO A PUNTO – L’Inter ha l’occasione di sorpassare la Lazio e salire al terzo posto in Serie A. Sergej Milinkovic-Savic però non si arrende: «Ci teniamo questo punto e non si molla. Ci mancano tre partite, dopo questo pareggio dobbiamo rimanere con la testa alta, guardare in avanti e lottare queste tre partite. Dove stiamo faticando? Abbiamo preso due gol un po’ stupidi secondo me, il secondo da un errore nostro come le altre partite. Il problema è che arrivano i gol dopo i nostri errori, non è che uno ci fa una bella azione. Lì forse dobbiamo migliorare la concentrazione e portare a casa sempre i tre punti».