Milik: «Non è buon momento, lasciamo il passato alle spalle»

Arkadiusz Milik ha parlato prima di Bologna-Juventus della partita di oggi al Renato Dall’Ara. L’attaccante ritorna sui giorni precedenti su Dazn.

SCONFITTE – Arkadiusz Milik vuole voltare pagina dopo la sconfitta contro l’Inter già oggi: «Sicuramente non è un buon momento per la Juve, perché ultimamente non siamo riusciti a vincere le partite. Siamo qui per vincere, dobbiamo partire con il giusto atteggiamento e portare tre punti a casa. Non creiamo tante situazioni, dobbiamo lavorare perché ci manca da tempo. Nel calcio si vive di momenti, spero che oggi ci siano cambiamenti per segnare tanti gol. Lasciamo tutto quello che è passato, non conta più e dobbiamo guadagnarci le cose sul campo».