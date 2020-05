Milenkovic: “Lotta Scudetto? L’Inter puÃ² recuperare. Conte un grande!”

Milenkovic: “Lotta Scudetto? L’Inter può recuperare. Conte un grande!”

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, nel corso di una lunga intervista alla “Gazzetta dello Sport” ha parlato della lotta per lo scudetto per Inter, Juventus e Lazio.

LOTTA SCUDETTO – Nikola Milenkovic, giovane difensore della Fiorentina, ha detto la sua riguardo la lotta scudetto in Serie A: «Fino allo stop era un torneo equilibrato, ora ci saranno molte incognite. La Juventus ha campioni assoluti, non mi sorprende in vetta. La Lazio invece ha trovato una continuità impressionante con un attacco fortissimo ed un centrocampo strepitoso guidato da Sergej Milinkovic-Savic che sta facendo vedere tutto il suo talento. L’Inter al momento è un po’ più staccata ma ha tutte le possibilità per recuperare. Non dimentichiamo che è guidata da un grande allenatore come Antonio Conte».

