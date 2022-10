Milenkovic: «Fiorentina arrabbiata dopo l’Inter. Arbitro? No comment»

A Milenkovic non è ancora passata l’amarezza per la sconfitta al 95′ della Fiorentina contro l’Inter. In conferenza stampa, alla vigilia del match di UEFA Europa Conference League contro l’Istanbul Basaksehir, il difensore ha risposto a una domanda sull’arbitraggio.

IL MALCONTENTO – Nikola Milenkovic rivela l’umore di sabato della Fiorentina: «Come abbiamo reagito per la sconfitta? Nello spogliatoio eravamo arrabbiati dopo la partita contro l’Inter, perché per come l’abbiamo fatta non avremmo meritato di perdere. Sugli episodi che avrebbero potuto cambiare la partita non voglio commentare le decisioni arbitrali. Comunque erano episodi che potevano cambiare la partita e potevano condizionarla tanto».