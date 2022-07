Milano: novità sul fronte San Siro. Le ultime dal Comune – TS

ll tema nuovo stadio a San Siro è un tema che è stato dibattuto più e più volte. Come scrive però oggi Tuttosport, l’abbattimento ha vito due referendum bocciati dal comune di Milano.

NO – L’Inter, ma anche il Milan, sono in attesa di sapere se e dove sorgerà mai il nuovo stadio più moderno e più all’avanguardia rispetto all’attuale San Siro. Certo, la burocrazia non aiuta con il comune di Milano molto lento. Come scrive poi anche Tuttosport questa mattina, il Comune ha appena risposto due no ai due referendum proposti. Il primo è un referendum propositivo e ha l’intenzione di salvaguardare l’attuale Meazza senza dover costruire un nuovo stadio e di avviare un concorso internazionale per la ristrutturazione di San Siro e per la riqualificazione della zona intorno. Opposto il secondo, ovvero un referendum abrogativo e chiede di cancellare la delibera di giunta che lo scorso novembre ha dichiarato l’interesse pubblico sulla costruzione di un nuovo stadio per Inter e Milan.

Fonte: Tuttosport – Luca Uccello