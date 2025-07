Milanese: «Inter e Napoli, c’è già una favorita! Mercato difficile per…»

Dopo aver detto la sua sul mercato in entrata e sulle prime novità legate all’Inter, l’ex calciatore Mauro Milanese si sofferma anche sui colpi in uscita, sulle aspettative circa la prossima stagione e sulla corsa con l’avversaria Napoli.

LE USCITE – Mauro Milanese, ospite della trasmissione di Radio Sportiva, dichiara sugli esuberi dell’Inter: «La cosa difficile del mercato è quello in uscita. A prendere qualcuno si fa presto, quando piace un profilo. Invece, piazzare dei giocatori non è sempre facilissimo. Rispetto all’età che hanno, molti giocatori dell’Inter hanno avuto un rendimento piuttosto buono, sembra che non abbiano ancora finito. Però sicuramente l’età avanza, si fa fatica, le partite sono tante e ad aprile si decide tutto, quindi bisogna cercare di avere la condizione fisica adeguata per cercare di portare a casa le coppe e i campionati».

Inter-Napoli, ancora prime della classe? Il pronostico di Milanese

LA FAVORITA – Sulle aspettative legate alla prossima stagione di campionato, che avrà inizio praticamente tra un mese, Mauro Milanese afferma: «Napoli e Inter le prime candidate in campionato? Secondo me sì. I partenopei ancora di più perché hanno riconfermato Antonio Conte, invece i nerazzurri hanno perso Simone Inzaghi. Poi il mercato degli azzurri è stato molto scoppiettante, il Napoli era già forte ed è stato addirittura rafforzato per cercare di fare bene sia in campionato che in coppa. Penso, quindi, che il Napoli parta favorito sull’Inter in questo momento». Questo quindi il parere dell’ex difensore, che ha indossato le casacche di entrambe le squadre.