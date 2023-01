Milanese: «Inter, due squadre diverse fra Napoli ed Empoli! Skriniar calo»

Milanese, ex difensore dell’Inter e ora dirigente, vede un’evidente differenza di rendimento per la squadra di Inzaghi tra una partita e l’altra di questo altalenante mese di gennaio. A Radio Sportiva, ha anche brevemente commentato la vicenda Skriniar.

ALTI E BASSI – Mauro Milanese dà ormai la Serie A destinata al Napoli, una delle tante squadre dove peraltro ha giocato in carriera. L’ex difensore valuta le possibilità per le inseguitrici: «C’è una lotta per il secondo posto, ma anche per restare nelle prime quattro. La zona Champions League è molto importante: è tutto aperto, secondo me. Per l’Inter mi dispiace, perché quando ha giocato da Inter era all’altezza. La sconfitta con l’Empoli non ci voleva, in alcune situazioni qualche giocatore non ha reso al meglio. L’Inter non si doveva permettere questo inciampo: sembravano due squadre diverse fra quella col Napoli e quella con l’Empoli. Milan Skriniar? Magari da capitano, pensando all’ultima partita, anche lui ha avuto un calo di rendimento. Bisogna sempre rinnovare quando il giocatore è a due anni dalla scadenza. Le società sono costrette a fare contratti lunghissimi, da quattro-cinque anni, e poi devono ritoccare il monte ingaggi. È una cosa difficile, perché poi si innesca tutto col passare del tempo».