Milanese: «Addio Inzaghi-Inter? Può starci! Ma io darei fiducia»

Milanese non esclude che Inzaghi possa lasciare l’Inter al termine di questa stagione, ma non approva l’eventualità. L’ex difensore, in nerazzurro nelle stagioni 97-98 e 98-99, a TuttoMercatoWeb segnala un alibi per l’attuale allenatore.

VA VIA O NO? – Il futuro di Simone Inzaghi sta tenendo banco in queste ultime settimane, anche con voci di clamorosi ritorni di chi in panchina all’Inter c’è già stato (vedi articolo). Per un ex come Mauro Milanese non è da escludere: «Addio possibile? Tutto ci può stare, ma darei fiducia a Inzaghi. Quest’anno non ha mai avuto Romelu Lukaku, ha dovuto farne a meno tante volte».

Fonte: tuttomercatoweb.com – Alessio Alaimo

