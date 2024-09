Milan, zero turnover prima del derby con l’Inter! Un rientro di lusso

Il Milan questa sera è impegnato a San Siro contro il Liverpool, nel debutto nella fase campionato della nuova UEFA Champions League. E Paulo Fonseca non fa calcoli in vista del derby contro l’Inter, con anche un rientro di lusso.

ZERO TURNOVER – Mentre in molti si chiedono se Simone Inzaghi debba o meno spremere i titolari o meno nella gara di domani contro il Manchester City, in casa Milan non si fanno di questi calcoli. Il messaggio lo lancia chiaro e tondo Paulo Fonseca, che nella sfida di debutto nella nuova UEFA Champions League questa sera a San Siro contro il Liverpool non risparmia nessuno. Dentro i pezzi grossi della sua rosa, in un 4-2-3-1 che vede anche il rientro dal primo minuto di Alvaro Morata, recuperato al 100% dopo l’infortunio subito prima della sosta per le nazionali.

Milan-Liverpool, prima giornata di Champions League: la formazione di Fonseca

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Pavlovic, Tomori, Theo; Fofana, Loftus-Cheek; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata.