Milan, vittoria con tris a Parma: 1-3 e momentaneo -8. Ibrahimovic espulso

Termina 1-3 la sfida tra il Parma e il Milan, iniziata alle ore 18.00. I rossoneri, in vantaggio per due reti, nel secondo tempo si ritrovano in inferiorità numerica per l’espulsione di Zlatan Ibrahimovic (vedi articolo). La rete di Gagliolo non basta agli emiliani per la rimonta e nel finale Leao chiude i giochi, riportando la squadra di Pioli momentaneamente a -8 dall’Inter.

RIMONTA SFIORATA – Tris del Milan a Parma: i rossoneri hanno la meglio sugli emiliani per 1-3. Nel primo tempo giocano meglio i rossoneri, che firmano un doppio vantaggio grazie ad Ante Rebic all’ottavo minuto e a Franck Kessié al 44′. Nella ripresa, però, i padroni di casa prendono coraggio e si ritrovano anche in superiorità numerica dal 60′ dopo l’espulsione di Zlatan Ibrahimovic per proteste. Poco dopo l’episodio, ci pensa Gagliolo a firmare la rete che accorcia le distanze. Tuttavia, nonostante il forcing dei padroni di casa, nel finale ci pensa Rafael Leao a chiudere i giochi con il terzo gol in contropiede. Il Milan torna così momentaneamente a -8 dal primo posto, in attesa di Inter-Cagliari di domani alle ore 12.30.