Milan, altra vittoria in Champions League: ma quanti rischi col Bratislava

Il Milan vince, rischiando qualcosa di troppo, contro il Bratislava. La quinta sfida di Champions League termina 2-3 in favore dei rossoneri di Fonseca.

PRIMO TEMPO – Il Milan parte in trasferta per sfidare il Bratislava nella quinta giornata di Champions League. Dopo le ultime vittorie contro Club Brugge e Real Madrid, precedute da una striscia di sconfitte europee, la squadra di Paulo Fonseca è a caccia di altri tre punti per provare a recuperare terreno e accedere agli ottavi della competizione. L’inizio della gara sembra promettere bene in questo senso, visto che a sbloccare per primi le marcature sono proprio i rossoneri. Dopo che al 15′ Pavlovic salva il risultato sulla linea sull’occasione di Strelec, Pulisic si avvicina al vantaggio al 16′ e riesce poi a concretizzarlo al 21′. Lo 0-1 del Milan, però, dura pochissimo: il Bratislava al 24′ pareggia già i conti con la rete di Barseghyan che furbo sfrutta e beffa la difesa rossonera completamente addormentata.

Bratislava-Milan 2-3

SECONDO TEMPO – Nel secondo tempo Fonseca tenta di ravvivare la situazione con i cambi e viene premiato. A riportare in vantaggio il Milan è infatti il subentrato dalla panchina Rafael Leao. Al 68′ l’attaccante rossonero sfrutta la verticalizzazione di Fofana, controlla e calcia in rete per l’1-2. Dopo solo due minuti i milanisti si portano ancora avanti: questa volta è Abraham a sfruttare la disattenzione dell’avversario e a siglare il gol al 70′. Quando il Milan è sicuro di aver ormai portato a casa la sfida di Champions League, ecco la risposta del Bratislava. All’88’ i padroni di casa riescono ad accorciare le distanze col destro sotto la traversa di Marcelli. Il finale della sfida si incendia maggiormente con l’espulsione al 90′ di Slovan, che in due minuti viene punito con due cartellini gialli.