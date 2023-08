Il Milan vince il Trofeo Berlusconi: Monza beffato ai rigori

Monza-Milan è stata giocata questa sera all’U-Power Stadium in occasione del Trofeo Silvio Berlusconi. La gara è stata decisa ai rigori, dopo il risultato di 1-1 dei tempi regolamentari.

TROFEO BERLUSCONI − Monza-Milan è andata in scena questa sera in occasione del Trofeo Silvio Berlusconi. I padroni di casa, con i due ex nerazzurri in casa, hanno ospitato i rossoneri che per primi hanno sbloccato la gara. Il primo gol del match è stato segnato da Christian Pulisic al 29′, subito dopo aver sbagliato su calcio di rigore. Michele Di Gregorio aveva infatti inizialmente salvato il risultato, ma nulla ha poi potuto sul secondo tiro. Ma il vantaggio per il Milan non è durato tantissimo perché al 32′ ha risposto, per il Monza, Andrea Colpani, su assist di Carlos Augusto. Nel corso del match, sempre fondamentalmente equilibrato, ci sono state diverse occasioni da una parte e dell’altra. Non sono mancate le scintille. In campo si sono visti sia gli ex dell’Inter, Gagliardini e D’Ambrosio, sia i fratelli Carboni (Valentin e Franco).

RIGORI − Il primo sul dischetto è stato Reijnders che ha segnato, così come Petagna. Non ha sbagliato Okafor, ma neppure Caprari. Tomori ha spiazzato Di Gregorio, così come fatto da Machín con Maignan. Loftus-Cheek non ha deluso dal dischetto, ma Franco Carboni non è stato da meno: di potenza ha segnato anche lui. Sinistro perfetto di Lorenzo Colombo che ha centrato così il quinto rigore. Il portiere rossonero ha cercato di infastidire Matteo Pessina che però non ci è cascato e non ha commesso errori. Si è andato perciò così a oltranza. Impeccabile Thiaw, mentre ha sbagliato Birindelli che colpisce in pieno la traversa. È stato suo l’errore decisivo.

Monza-Milan: Pulisic (29′), Colpani (32′). Rigori: Reijnders; Petagna; Okafor; Caprari; Tomori; Machín; Loftus-Cheek; Franco Carboni; Colombo; Pessina; Thiaw. Birindelli (traversa).