Il Milan vince prima dell’Inter e dopo l’infortunio di Rafael Leao. Lazio orribile

Quattro giorni dal primo dei due derby di Champions League e la quintultima giornata di Serie A la apre il Milan battendo la Lazio 2-0. Nonostante l’infortunio in avvio di Rafael Leao (vedi articolo) facile vittoria dei rossoneri, alle 18 Roma-Inter.

SUCCESSO PRE-DERBY – Il Milan arriva con una vittoria all’andata delle semifinali di Champions League contro l’Inter. Nel primo degli scontri diretti del weekend di Serie A ha la meglio per 2-0 su una Lazio mai in partita. Questo nonostante il primo episodio sia negativo per la squadra di Stefano Pioli, con Rafael Leao che per un infortunio muscolare lascia il campo all’11’. Sei minuti dopo però oscenità su costruzione dal basso da rinvio dal fondo dei biancocelesti, Marcos Antonio si fa scippare palla al limite dell’area e Ismael Bennacer sfrutta il tocco di Olivier Giroud per segnare l’1-0. Al 29’ splendida discesa di Theo Hernandez, che parte dalla sua trequarti e arriva fino ai venti metri per far partire un gran sinistro che vale il raddoppio. Da lì è pura accademia per il Milan, anche perché la Lazio non tira mai in porta in tutta la partita. Farebbe pure il tris Ante Rebic, ma è in fuorigioco. L’unica occasione biancoceleste (terzo KO nelle ultime quattro) è un tiro sull’esterno della rete di Luca Pellegrini. In attesa di Roma-Inter Milan quarto.