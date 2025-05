Il Milan vince col Monza e sale al settimo posto. Domani tifa Udinese

Vittoria del Milan che batte il Monza 2-0 con i gol nel secondo tempo. I rossoneri salgono momentaneamente al settimo posto.

VITTORIA E SETTIMO POSTO – In un San Siro con diversi seggiolini vacanti e con una Curva Sud in perenne protesta (coreografia umana per formare la scritta “Go Home”), va in scena Milan-Monza. Si tratta dell’ultima giornata di campionato per entrambe le squadre. La partita è accompagnata dalla contestazione del tifo organizzato rossonero davanti a casa Milan. Il primo tempo è abbastanza noioso, con un Milan decisamente sottotono. La prima occasione arriva al quinto minuto con la punizione diretta di Pavlovic, ben respinta da Pizzignacco. La reazione del Monza arriva cinque minuti dopo con l’ex Inter Keita Balde. Facile la presa di Maignan. Nel finale, l’attaccante senegalese segna pure, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Nella ripresa, il Milan trova i gol. A sbloccare la partita ci pensa da corner Matteo Gabbia al 64′. La rete sblocca i rossoneri, che al 73′ trovano il raddoppio con il calcio di punizione di Joao Felix. Nel finale, c’è anche la grande parata di Maignan sul colpo di testa di Akpa-Akpro. Il Diavolo vince 2-0. Monza, già retrocesso da un pezzo, torna va in Serie B.

MILAN-MONZA 2-0

64′ Gabbia, 73′ Joao Felix