Il Milan verde i sorci verdi a Lecce, Pulisic salva Conceicao dall’esonero

Il Milan vince in rimonta contro il Lecce per 2-3, dopo essere stato sotto di due gol. Conceicao, ad un passo dall’esonero, salvato da Pulisic.

RIMONTA – Al Via del Mare partita da ultima spiaggia per Sergio Conceicao, che in Lecce-Milan si gioca la panchina del Diavolo. I rossoneri, reduci da tre sconfitte di fila, sono scivolati addirittura a meno 11 dal quarto posto occupato dalla Juventus. E in settimana, lo stesso allenatore portoghese è finito nella bufera dopo alcune dichiarazioni contro la società di un suo portavoce. Poi smentite dallo stesso ex tecnico del Porto. Il match inizia verosimilmente bene per il Milan, che dopo un minuto va in vantaggio con Gimenez. Ma Doveri annulla per offside. Al settimo minuto, Krstovic trova una clamorosa conclusione che va a finire sotto il sette per l’1-0 Lecce. Al 17′, il Milan trova il pari con Gabbia, ma anche questo gol non viene convalidato perché sempre in fuorigioco. Nella ripresa, il Diavolo ci prova con Gimenez che dopo sei minuti prende il palo. Al 59′, il Lecce cinico trova il raddoppio con Krstovic. Conceicao è praticamente esonerato ma dalla panchina trova due guizzi: Joao Felix e Abraham. Bene il portoghese, che al 68′, complice la deviazione netta di Gallo, fa 2-1. Quattro minuti dopo, sciocchezza di Baschirotto che stende Pulisic in area di rigore e dal dischetto l’americano pareggia i conti. E all’80’ Pulisic trova il gol del sorpasso sull’assist al bacio di Leao.

LECCE-MILAN 2-3

7′, 59′ Kristovic, 68′ aut. Gallo, 72′ rig. Pulisic e 80′