Milan, il VAR annulla l’autogol di Reijnders e vince contro la Roma in Coppa Italia

Il Milan vince 3-1 a San Siro ai quarti di Coppa Italia contro la Roma e va in semifinale. La Roma aveva provato a riaprirla con l’autogol di Reijnders, ma il VAR annulla il gol.

AL TURNO SUCCESSIVO – Il Milan conquista la semifinale di Coppa Italia battendo la Roma per 3-1 a San Siro. L’avvio di gara è equilibrato, con entrambe le squadre attente a non concedere spazi. Al 17’, è il Milan a sbloccare il match con un’azione fulminea. Theo Hernandez serve un perfetto assist per Abraham, che da posizione favorevole batte Svilar con un destro preciso. La Roma prova a reagire con Dybala, ma la difesa rossonera tiene bene. Al 43’, poco prima dell’intervallo, arriva il raddoppio del Milan ancora con Abraham. La ripresa vede una Roma più aggressiva e determinata a rimettere in piedi la partita. Al 55’, i giallorossi trovano il gol che riapre il match con Dovbyk, bravo a farsi trovare pronto su un pallone vagante in area.

Milan in semifinale di Coppa Italia, partita decisa nel secondo tempo

DECISIVO – Sergio Conceicao decide allora di inserire i nuovi acquisti Santi Gimenez e Joao Felix per dare nuova energia all’attacco. La mossa si rivela vincente: al 70’, Gimenez trova un varco sulla destra e serve un assist perfetto per Joao Felix, che con uno splendido scavetto supera Svilar e firma il 3-1. Nel finale, la Roma tenta un ultimo assalto e sembra trovare il 3-2 grazie a un autogol goffo di Reijnders su un cross insidioso. Il VAR interviene e annulla tutto per una posizione di fuorigioco, seppur millimetrica, di Dovbyk. Il Milan controlla gli ultimi minuti e porta a casa una vittoria preziosa, che vale la semifinale di Coppa Italia. Ora i rossoneri attendono di conoscere il loro prossimo avversario, che uscirà dalla sfida tra Inter e Lazio in programma il 25 febbraio.