Il Milan va a Lecce prima di sfidare l’Inter: Pioli recupera due pedine − CdS

Trasferta in Salento per il Milan, a pochi giorni dalla Supercoppa Italiana contro l’Inter. Stefano Pioli recupera due giocatori, che saranno a disposizione probabilmente domani e sicuramente mercoledì

RECUPERI − Dopo l’eliminazione in Coppa Italia per mano del Torino, il Milan va a Lecce a caccia del riscatto. Un pensiero va comunque anche alla sfida di Riyad contro l’Inter, in programma mercoledì sera. Pioli può sorridere per le notizie confortanti che arrivano dall’infermeria. Recuperati sia Simon Kjaer che Divock Origi. Il difensore danese, tornato acciaccato dal Mondiale, ha proseguito il percorso di riabilitazione a Milanello e da ieri ha iniziato ad allenarsi col gruppo. Quanto al belga, l’infortunio al bicipite rimediato il 13 dicembre a Dubai è ormai alle spalle. Entrambi potrebbero già farcela contro il Lecce domani.

Fonte: Corriere dello Sport − Antonio Vitiello