Milan, un’umiliazione dopo l’altra: il Sassuolo gliene fa 5! Sorpasso Inter

Il Milan si fa umiliare in casa dal Sassuolo. La squadra di Dionisi vince addirittura 2-5. Arrivai il sorpasso dell’Inter ad una settimana dal Derby di Milano

UMILIATI − Altra scoppola per il Milan che prende cinque dal Sassuolo a San Siro. Match subito in salita per gli uomini di Pioli, che nel giro di quattro minuti – tra il 18 e il 22′ – subiscono prima il gol di Defrel e poi il raddoppio di Frattesi. Al 24′ accorcia le distanze Giroud con un bel gol di testa. Ma è soltanto una fiammella. Il Sassuolo prima della fine del primo tempo segna con Berardi l’1-3 su corner. Nella ripresa, il Milan esce malissimo e dopo tre minuti subisce anche la quarta rete: Lauriente di rigore. La manita arriva al 78′ con Matheus Henrique. San Siro si vuota con la Milano rossonera che lascia triste lo stadio. Origi fa 2-5 solo per le statistiche. Tra una settimana c’è il Derby con l’Inter, che intanto l’ha sorpassata in classifica. Nerazzurri a +2.