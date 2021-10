Milan, ufficializzato colpo a zero: disponibile per il derby

Il Milan ha da poco ufficializzato attraverso il suo sito ufficiale un nuovo colpo a zero. Che sarà disponibile, chiaramente, per il derby contro l’Inter. Si tratta del portiere Antonio Mirante, acquisto necessario dopo l’infortunio occorso a Mike Maignan (vedi articolo).

NUOVO AVVERSARIO – Acquisto a zero per il Milan, che corre ai ripari dopo l’infortunio di Mike Maignan. Una notizia che interessa chiaramente l’Inter in ottica derby, dal momento che il portiere francese sarà impossibilitato a giocarlo. Il colpo dei rossoneri è nientemeno che Antonio Mirante, ufficializzato attraverso una nota: “AC Milan comunica di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Mirante. Il portiere ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al termine della Stagione Sportiva”.