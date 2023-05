Il Milan fa turnover: testa all’Inter. Pioli con un’assenza in più (solo) oggi

Il Milan anticiperà la partita dell’Inter, visto che gioca alle 18 in casa dello Spezia. Pioli è intenzionato a fare turnover e ha un’assenza in più oggi che riavrà a disposizione martedì nel derby di Champions League.

GLI ASSENTI – Il Milan sarà protagonista del secondo anticipo odierno di Serie A, sul campo dello Spezia (vedi programma). Stefano Pioli, ovviamente ancora senza Rafael Leao, ha però la testa all’Inter e al derby di ritorno delle semifinali di Champions League. Non c’è nemmeno Ismael Bennacer, la cui stagione è finita anzitempo mercoledì con l’infortunio al ginocchio. E come lui stanno fuori per infortunio Rade Krunic e Junior Messias, da valutare in vista di martedì. Questo pomeriggio ci sarà un ulteriore indisponibile per Spezia-Milan, che però con l’Inter tornerà a disposizione: è il difensore centrale Malick Thiaw, fermato per squalifica. Pioli non ha dubbi sul fatto che farà ampio turnover oggi.

LE SCELTE – Per Spezia-Milan non cambia il portiere, ossia Mike Maignan. In difesa Pierre Kalulu va terzino destro facendo rifiatare Davide Calabria, il dubbio per Pioli è se lasciare fuori anche Theo Hernandez (giocherebbe Fodé Ballo-Touré). Coppia centrale con Simon Kjaer e Fikayo Tomori. A centrocampo tocca a Tommaso Pobega, con lui davanti alla difesa uno fra Sandro Tonali e Aster Vranckx. Poi nuova chance per Charles De Ketelaere, Divock Origi e Ante Rebic, che avranno tre dei quattro posti nel reparto offensivo. L’altro è di Alexis Saelemaekers. In quella zona di campo dove martedì si riproporrà il dubbio legato a Rafael Leao, rimasto a Milanello in vista dell’Inter con l’obiettivo di rientrare in tempo. Ed è chiaro che da domani il suo recupero dall’infortunio di sabato scorso terrà banco. Questa la probabile formazione di Pioli per Spezia-Milan: Maignan; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Saelemaekers, De Ketelaere, Origi; Rebic.