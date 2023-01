Milan travolto dalla Lazio, dopo lo 0-3 di Riyad arriva il 4-0 dell’Olimpico!

Il Milan subisce un’altra sconfitta pesantissima, stavolta per mano della Lazio. All’Olimpico finisce in poker per la squadra di Sarri. Rossoneri seppelliti

TRAVOLTO − Il Milan era chiamato a reagire dopo la sconfitta sonora in Supercoppa contro l’Inter, ma anzi fa peggio. La Lazio è travolgente. Match che si sblocca immediatamente dopo quattro minuti con il gol di Milinkovic Savic, che scaraventa in rete un assist di Luis Alberto. I biancocelesti non si fermano con il Milan che non riesce praticamente mai a tirare verso la porta di Provedel. Minuto 38′ discesa di Marusic che supera Dest, calcia sul palo e in ribattuta è Zaccagni a fare 2-0. Nella ripresa il canovaccio non cambia. Squadra di Pioli arrendevole e passiva. Al 67′, la Lazio cala addirittura il tris su rigore con Luis Alberto. Match che si conclude in bellezza per la squadra di Sarri con il poker calato da Felipe Anderson. Dominio assoluto. Milan a meno 12 dal Napoli.