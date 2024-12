Milan tra i fischi! Fonseca a un passo dall’esonero. Pronto ex Inter! – Sky

Il pareggio contro la Roma ha segnato il capolinea dell’avventura di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan. L’esonero del tecnico portoghese, nell’aria già da diverse ore, dovrebbe essere ufficializzato a breve dal club.



ESONERO VICINO – Paulo Fonseca pronto a dire addio al Milan dopo il pareggio con la Roma. La decisione del club non sorprende, considerando il deludente percorso in campionato. Il pareggio contro la Roma lascia il Milan a otto punti di distacco dalla zona Champions, una distanza ormai difficile da colmare. Nonostante qualche sprazzo di buon gioco, come la vittoria nel derby e l’impresa a Madrid contro il Real, la squadra di Fonseca non è mai riuscita a trovare continuità. Il rendimento altalenante, unito a tensioni interne con alcuni giocatori e una crescente disaffezione dei tifosi, ha reso inevitabile il cambio in panchina. Fonseca, apparso particolarmente nervoso durante il match contro la Roma, ha forse avuto sentore dell’imminente decisione. L’espulsione per proteste al 71’, dopo un presunto fallo di Pisilli su Reijnders in area giallorossa, è stata il simbolo di una serata che ha messo il sigillo finale su una storia mai davvero decollata. L’ex allenatore della Roma era arrivato con grandi aspettative, ma non è mai riuscito a conquistare il cuore dei tifosi e della squadra, rimanendo spesso al centro di critiche per scelte tattiche poco convincenti.

Fonseca via dal Milan! Pronto l’ex Inter

DOPO IL PORTO – L’arrivo di Sergio Conceição apre un nuovo capitolo per il Milan. Il tecnico portoghese, reduce da un’esperienza positiva con il Porto, era già stato considerato la scorsa estate, ma alla fine si era deciso di puntare su Fonseca. Ora, con poco tempo a disposizione, Conceicao dovrà immediatamente mettere mano a una squadra in difficoltà, sia a livello di gioco che di morale. ll primo banco di prova sarà proprio la Supercoppa italiana contro la Juventus, una competizione a cui la proprietà tiene particolarmente. In campionato, invece, l’obiettivo realistico sembra ormai limitarsi alla qualificazione in Europa League, anche se il rendimento del Milan in Champions League lascia qualche speranza per un percorso europeo più lungo. Fonseca lascia un Milan in crisi di identità e lontano dalle ambizioni di vertice.