Milan, tifosi della Fiorentina esclusi da San Siro! Situazione paradossale

CAOS BIGLIETTI – Tifosi della Fiorentina esclusi dalla trasferta di San Siro contro il Milan. Questa è la notizia delle ultime ore, un vero e proprio caos quello intorno ai biglietti venduti dal Milan che domenica affronterà proprio i viola alle 15. Saranno qualche centinaio i tifosi che hanno fatto in tempo ad acquistare il biglietto, ma il problema resta: il Milan avrebbe messo in vendita i biglietti in tutti i settori dello stadio compreso quello ospite senza limitazioni. Secondo quanto riportato da Radio Sportiva, centinaia di tifosi della Fiorentina che non sono riusciti ad acquistare il biglietto ma che avevano già programmato il viaggio, partiranno lo stesso. La situazione è paradossale, almeno 500 tifosi erano pronti a partire e questo potrebbe essere un problema di ordine pubblico a Milano. La Fiorentina sta cercando di risolvere contattando anche i vertici del Milan stesso.