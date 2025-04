Milan, strappo per l’Europa! 4-0 in casa dell’Udinese

È terminata 0-4 la sfida tra l’Udinese e il Milan in programma questa sera alle ore 20:45. I rossoneri hanno segnato due gol per tempo, in mezzo la paura per la botta subita da Maignan.

NETTO – Vittoria netta quella del Milan in casa dell’Udinese. I rossoneri aprono la 32ª giornata di Serie A con un 4-0 e spera di riaccendere la corsa all’Europa. Partono subito forte i rossoneri con Reijnders che prova il colpaccio da pochi metri ma Okoye chiude con un grande riflesso. Nella prima mezz’ora continua l’attacco del Milan anche se l’Udinese si difende bene. Al 42’ però arriva la doccia gelida per i friulani con Rafael Leao che trova la via del gol. L’attaccante portoghese sorprende la difesa bianconera che di prima intenzione calcia forte poco fuori l’area di rigore. Allo scadere della prima frazione arriva anche il raddoppio del Milan con Pavlovic che di testa su corner non sbaglia l’appoggio in rete.

Milan, due gol per tempo!

RIPRESA – nel secondo tempo succede di tutto. Prima si fa male, Mike Maignan dopo uno scontro di gioco con Jimenez. Il calciatore francese viene soccorso a bordo campo e portato in ospedale per un possibile trauma cranico. Al 74º il Milan fa il tris con Theo Hernández che calcio a botte sicura e regala il terzo goal ai rossoneri. All’81º c’è spazio per il quarto goal del Milan con Reijnders che è servito da Leão: il centrocampista non sbaglia il colpo del poker a pochi passi dal portiere dell’Udinese. All’85’ era arrivato anche il quinto gol con Pulisic che viene fermato dalla chiamata del guardalinea per fuorigioco.