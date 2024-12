Il Milan stende l’Hellas Verona. Reijnders salva Fonseca nella ripresa

Si è chiusa con la vittoria del Milan l’anticipo della diciassettesima giornata di Serie A. I rossoneri non fanno un altro passo falso e strappano tre punti importanti in casa dell’Hellas Verona.

VITTORIA – Vince il Milan grazie a un gol di Reijnders che nel secondo tempo non sbaglia il tempo e regala ai rossoneri una vittoria importantissima. Dopo qualche minuto di studio, la prima doccia fredda per il Milan arriva al trentesimo quando Rafael Leao da dentro il campo chiama la sostituzione per un infortunio muscolare. Il Milan però non demorde e con Chukwueze nel finale di primo tempo prova a trovare la via del gol. Nella ripresa si vede lo stesso copione con il Milan che attacca e i padroni di casa che provano a reggere l’urto. Al 56′ arriva il vantaggio tardato dal solito Reijnders che con un destro secco scaraventa la palla sotto l’incrocio dei pali. Al 63′ sono ancora gli ospiti a rendersi pericolosi con Jimenez che aveva preso il posto di Leao in attacco dopo l’infortunio. Nel finale è sempre il Milan che va alla caccia del secondo gol e lo sfiora per ben due volte. Prima Emerson Royal che non trova bene la porta e poi lo stesso Reijnders che prova la conclusione al volo senza trovare lo specchio della porta. Al 93′ Mosquera si divora il pareggio da parte del Verona.